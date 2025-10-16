ЗМІ: малюнок Пікассо вартістю 600 тисяч євро зник в Іспанії під час перевезення

В Іспанії розслідують ймовірне викрадення малюнка Пабло Пікассо, орієнтовна вартість якого становить 600 тисяч євро.

Про це повідомляє AFP, пише "Європейська правда".

"Натюрморт з гітарою" Пікассо 1919 року зник на шляху на тимчасову експозицію в Гранаді, куди його везли з Мадрида. На виставці мали з’явитися роботи Пабло Пікассо, що зберігаються у приватних колекціях.

Подія сталася ще 2 жовтня, але інформація потрапила у ЗМІ лише зараз та поки – як інформація від джерел.

Співрозмовники агентства не стали розкривати інші обставини зникнення малюнка.

Наймасштабніша крадіжка творів Пікассо сталася у 1976 році, коли в Авіньйоні, на південному сході Франції, поцупили одразу понад сотню полотен. Їх у підсумку знайшли.

У 2022 році в іспанському аеропорту конфіскували ескіз Пікассо вартістю майже 500 тисяч євро.

П’ять років тому в Афінах знайшли вкрадені полотна Пікассо і Мондріана.