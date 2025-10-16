СМИ: рисунок Пикассо за 600 тысяч евро исчез в Испании во время перевозки

В Испании расследуют вероятное похищение рисунка Пабло Пикассо, ориентировочная стоимость которого составляет 600 тысяч евро.

Об этом сообщает AFP, пишет "Европейская правда".

"Натюрморт с гитарой" Пикассо 1919 года исчез по дороге на временную экспозицию в Гранаде, куда его везли из Мадрида. На выставке должны были представить работы Пабло Пикассо, хранящиеся в частных коллекциях.

Событие произошло еще 2 октября, но информация попала в СМИ только сейчас и пока – от источников.

Собеседники агентства не стали раскрывать другие обстоятельства исчезновения рисунка.

Самая масштабная кража произведений Пикассо произошла в 1976 году, когда в Авиньоне, на юго-востоке Франции, украли сразу более сотни полотен. В итоге их нашли.

В 2022 году в испанском аэропорту конфисковали эскиз Пикассо стоимостью почти 500 тысяч евро.

Пять лет назад в Афинах нашли украденные полотна Пикассо и Мондриана.