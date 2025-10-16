Трамп заявил, что начал разговор с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что начал телефонный разговор с главой Кремля.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил в своей соцсети Truth Social.

Около 11:20 по Вашингтону (18:20 по Киеву) Трамп опубликовал пост о том, что "сейчас разговаривает" с Владимиром Путиным.

"Разговор продолжается, и он долгий. Я сообщу о его содержании, как и президент Путин, после его завершения", – написал Дональд Трамп.

Напомним, перед этим о вероятности такого разговора сообщил портал Axios со ссылкой на информированный источник.

Это первый разговор Трампа и Путина за последние два месяца – после 18 августа, когда в Белый дом приехали ряд европейских лидеров по итогам саммита на Аляске.

Несколько дней назад Трамп в посте поблагодарил Путина после того, как тот в своей речи похвалил его миротворческие усилия.

Как известно, на следующий день, 17 октября, запланирована встреча Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Одной из ключевых тем на ней будет вопрос о возможном предоставлении Украине дальнобойных ракет Tomahawk.