Пісторіус висловив готовність до компромісу в реформі військового призову

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час дебатів щодо реформи військового призову в четвер висловив відкритість до компромісу, попри попередні заперечення.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

Під час перших дебатів у Бундестазі Пісторіус агітував за свій законопроєкт про військовий призов, який викликає суперечки всередині коаліції, але також продемонстрував готовність до компромісів.

"Я думаю, що це нормально, я відкритий до цього, парламентський процес існує саме для того, щоб це обговорювати", – сказав він.

Німецький міністр оборони додав, що обов'язкова військова служба настане, якщо добровільний набір у військо буде недостатнім.

Протягом останніх кількох тижнів переговірники від консервативного блоку ХДС/ХСС і Соціал-демократичної партії домовлялися про компроміс, який мав би вивести з глухого кута питання про нову модель військової служби.

Принцип компромісної моделі полягатиме у тому, що у разі нестачі добровольців для проходження військової служби будуть за принципом лотереї обирати призовників серед тих, хто має заповнювати відповідну анкету. Служба триватиме від 6 місяців.

Міністр оборони Німеччини раніше казав, що не задоволений угодою, оскільки вона занадто далека від його законопроєкту і не є особливо практичною.

Законопроєкт, запропонований Пісторіусом, не передбачає негайного відновлення обов'язкової військової повинності в Німеччині. Згідно з документом, із 2026 року всім молодим громадянам Німеччини розсилатимуться анкети щодо бажання пройти службу у Бундесвері. Заповнення анкети буде обов'язковим для чоловіків і добровільним для жінок.