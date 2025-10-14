ЗМІ: Пісторіус невдоволений компромісним законопроєктом про військовий призов

Через позицію міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса партії федеральної коаліції відклали представлення законопроєкту про зміни до моделі військового призову.

Як пише "Європейська правда", про це з посиланням на джерела повідомило Spiegel.

Протягом останніх кількох тижнів переговірники від консервативного блоку ХДС/ХСС і Соціал-демократичної партії домовлялися про компроміс, який мав би вивести з глухого кута питання про нову модель військової служби.

Угода мала бути представлена громадськості у вівторок, і парламентські фракції вже погодили пресреліз, але заплановану пресконференцію скасували ввечері без попередження.

За інформацією Spiegel, компромісний законопроєкт викликав невдоволення Пісторіуса, оскільки суттєво відрізняється від його пропозиції – зокрема пропонує лотерейну процедуру призову на військову службу.

Принцип полягатиме у тому, що у разі нестачі добровольців для проходження військової служби будуть за принципом лотереї обирати призовників серед тих, хто має заповнювати відповідну анкету. Служба триватиме від 6 місяців.

Міністр оборони Німеччини сказав, що не задоволений угодою, оскільки вона занадто далека від його законопроєкту і не є особливо практичною, пише Spiegel.

Голосування Бундестагу в першому читанні за закон про нові правила призову на військову службу мало відбутися ще 9 жовтня, але через суперечки його відклали.

Законопроєкт, запропонований Пісторіусом, не передбачає негайного відновлення обов'язкової військової повинності в Німеччині. Згідно з документом, із 2026 року всім молодим громадянам Німеччини розсилатимуться анкети щодо бажання пройти службу у Бундесвері. Заповнення анкети буде обов'язковим для чоловіків і добровільним для жінок.