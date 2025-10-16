Писториус выразил готовность к компромиссу в реформе военного призыва

Министр обороны Германии Борис Писториус во время дебатов по реформе военного призыва в четверг выразил открытость к компромиссу, несмотря на предыдущие возражения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

Во время первых дебатов в Бундестаге Писториус агитировал за свой законопроект о военном призыве, который вызывает споры внутри коалиции, но также продемонстрировал готовность к компромиссам.

"Я думаю, что это нормально, я открыт к этому, парламентский процесс существует именно для того, чтобы это обсуждать", – сказал он.

Немецкий министр обороны добавил, что обязательная военная служба наступит, если добровольный набор в армию будет недостаточным.

В течение последних нескольких недель переговорщики от консервативного блока ХДС/ХСС и Социал-демократической партии договаривались о компромиссе, который должен был бы вывести из тупика вопрос о новой модели военной службы.

Принцип компромиссной модели будет заключаться в том, что в случае нехватки добровольцев для прохождения военной службы будут по принципу лотереи выбирать призывников среди тех, кто должен заполнять соответствующую анкету. Служба будет длиться от 6 месяцев.

Министр обороны Германии ранее говорил, что не удовлетворен соглашением, поскольку оно слишком далеко от его законопроекта и не является особенно практичным.

Законопроект, предложенный Писториусом, не предусматривает немедленного восстановления обязательной военной службы в Германии. Согласно документу, с 2026 года всем молодым гражданам Германии будут рассылаться анкеты о желании пройти службу в Бундесвере. Заполнение анкеты будет обязательным для мужчин и добровольным для женщин.