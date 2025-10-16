Премʼєрка Литви звинуватила главу Міноборони в лобіюванні більших витрат на оборону

Прем'єр-міністерка Литви Інга Ругінене розкритикувала колегу по Соціал-демократичній партії та міністерку оборони Довіле Шакалієне за лобіювання оборонного бюджету.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Суперечка виникла після зустрічі у Міністерстві оборони Литви з інфлюенсерами та журналістами щодо оборонного бюджету, яка відбулась у вівторок.

Під час цих переговорів представники литовського Міноборони нібито заявили, що оборонний бюджет країни на 2026 рік рік буде нижчим, ніж планувалося, і закликали учасників зустрічі тиснути на уряд, щоб змінити це.

Щонайменше двоє учасників зустрічі справді опублікували після неї повідомлення про недостатні оборонні витрати Литви на наступний рік. Тему підхопив і президент Литви Гітанас Науседа.

Після цього лідер Соціал-демократичної партії Міндаугас Сінкявічюс сказав, що не розуміє мети зустрічі в Міноборони, а премʼєрка Литви назвала її "саботажем" (пізніше вона відмовилася від своїх слів і сказала про "непорозуміння").

На запитання журналістів, чи довіряє вона ще Шакалієне, Ругінене відповіла: "Щоб відповісти на це запитання, я спочатку хочу зустрітися з міністеркою".

Сама Шакалієне сказала, що ситуація була непорозумінням, а про зустріч вона сама дізналась у вівторок увечері від Сінкявічюса.

"Коли я повернуся (з відрядження в Брюсселі. – Ред.), я поговорю і з прем'єр-міністеркою, і з головою партії", – додала вона.

Шакалієне водночас сказала, що якби така зустріч відбулася, вона не "переслідувала б людей за те, що вони піклуються про те, щоб ми мали необхідну суму для бюджету".

Наступного дня після неофіційної зустрічі Ругінене оголосила, що фінансування оборони на 2026 рік становитиме 5,38% ВВП – більше за погоджений у НАТО стандарт у 5% ВВП.

Крім того, в уряді Литви оголосили, що виділять 30 млн доларів на закупівлю зброї у США для України.