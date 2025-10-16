Премьер Литвы обвинила главу Минобороны в лоббировании больших расходов на оборону

Премьер-министр Литвы Инга Ругинене раскритиковала коллегу по Социал-демократической партии и министра обороны Довиле Шакалиене за лоббирование оборонного бюджета.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Спор возник после встречи в Министерстве обороны Литвы с инфлюенсерами и журналистами по поводу оборонного бюджета, которая состоялась во вторник.

Во время этих переговоров представители литовского Минобороны якобы заявили, что оборонный бюджет страны на 2026 год будет ниже, чем планировалось, и призвали участников встречи давить на правительство, чтобы изменить это.

По крайней мере двое участников встречи действительно опубликовали после нее сообщения о недостаточных оборонных расходах Литвы на следующий год. Тему подхватил и президент Литвы Гитанас Науседа.

После этого лидер Социал-демократической партии Миндаугас Синкявичюс сказал, что не понимает цели встречи в Минобороны, а премьер-министр Литвы назвала ее "саботажем" (позже она отказалась от своих слов и сказала о "недоразумении").

На вопрос журналистов, доверяет ли она еще Шакалиене, Ругинене ответила: "Чтобы ответить на этот вопрос, я сначала хочу встретиться с министром".

Сама Шакалиене сказала, что ситуация была недоразумением, а о встрече она сама узнала во вторник вечером от Синкявичюса.

"Когда я вернусь (из командировки в Брюсселе. – Ред.), я поговорю и с премьер-министром, и с председателем партии", – добавила она.

Шакалиене в то же время сказала, что если бы такая встреча состоялась, она не "преследовала бы людей за то, что они заботятся о том, чтобы у нас была необходимая сумма для бюджета".

На следующий день после неофициальной встречи Ругинене объявила, что финансирование обороны на 2026 год составит 5,38% ВВП – больше согласованного в НАТО стандарта в 5% ВВП.

Кроме того, в правительстве Литвы объявили, что выделят 30 млн долларов на закупку оружия в США для Украины.