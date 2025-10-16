У Франції повідомили про зірваний напад на російського правозахисника Осєчкіна

У Франції повідомили про зірваний замах на російського правозахисника Владіміра Осєчкіна, керівника проєкту Gulagu.net, який живе в країні останні 10 років.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

16 жовтня Національна антитерористична прокуратура Франції (Pnat) відкрила розслідування щодо підготування планів насильницьких дій стосовно Осєчкіна.

Підозрюваних у підготовці нападу, чотирьох чоловіків віком від 26 до 38 років, затримали у різних місцях на території Франції у понеділок.

Ввечері у четвер їм у суді мають висунути звинувачення в "участі у терористичій злочинній змові з метою підготовки одного чи більше злочинів", прокуратура просить про запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

За інформацією від джерел BFMTV, троє із затриманих – з Дагестану. На цей час слідству відомо, що у квітні вони "проводили розвідку" біля французької домівки Осєчкіна у Б’ярріці – відеофіксацію цього знайшли у їхніх смартфонах. Конкретні їхні наміри ще не відомі.

Владімір Осєчкін керує антикорупційним сайтом Gulagu.net і живе у Франції з 2015 року. У роки повномасштабної війни він, серед іншого, долучався до встановлення осіб "вагнерівців", що фігурують у відео з воєнними злочинами.

Нагадаємо, у 2024 році Німеччина у рамках обміну між країнами Заходу і Росією відпустила до РФ агента ФСБ, засудженого за вбивство чеченського командира у Берліні.

У 2016 році, як відомо, російські спецслужби влаштували отруєння у Британії колишнього шпигуна ГРУ Сергєя Скрипаля і його дочки Юлії.