Во Франции сообщили о сорванном нападении на российского правозащитника Осечкина

Во Франции сообщили о сорванном покушении на российского правозащитника Владимира Осечкина, руководителя проекта Gulagu.net, который живет в стране последние 10 лет.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

16 октября Национальная антитеррористическая прокуратура Франции (Pnat) открыла расследование по подготовке планов насильственных действий в отношении Осечкина.

Подозреваемых в подготовке нападения, четырех мужчин в возрасте от 26 до 38 лет, задержали в разных местах на территории Франции в понедельник.

Вечером в четверг им в суде должны предъявить обвинение в "участии в террористическом преступном сговоре с целью подготовки одного или более преступлений", прокуратура просит о мере пресечения в виде содержания под стражей.

По информации от источников BFMTV, трое из задержанных – из Дагестана. На данный момент следствию известно, что в апреле они "проводили разведку" возле французского дома Осечкина в Бьяррице – видеофиксацию этого нашли в их смартфонах. Конкретные их намерения еще не известны.

Владимир Осечкин руководит антикоррупционным сайтом Gulagu.net и живет во Франции с 2015 года. В годы полномасштабной войны он, среди прочего, участвовал в установлении личностей "вагнеровцев", фигурирующих в видео с военными преступлениями.

Напомним, в 2024 году Германия в рамках обмена между странами Запада и Россией отпустила в РФ агента ФСБ, осужденного за убийство чеченского командира в Берлине.

В 2016 году, как известно, российские спецслужбы устроили отравление в Великобритании бывшего шпиона ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.