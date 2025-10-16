Шмигаль заявив про "поворотний момент" після включення України у безпековий план ЄС

Міністр оборони України Денис Шмигаль вважає, що представлений Єврокомісією оборонний план для ЄС на наступні роки є "поворотним моментом" у підходах до безпеки.

Як повідомляє "Європейська правда"

Шмигаль зазначив, що представлена Єврокомісією "дорожня карта" оборонної готовності ЄС до 2030 року "знаменує поворотний момент у підході Європи до безпеки – це план збереження миру через силу".

Він відзначив, що цей документ враховує роль України у захисті Європи, і тепер "досвід, інновації та стійкість українських воїнів стали невід’ємною частиною спільної системи безпеки Європи".

Шмигаль подякував головній дипломатці ЄС Каї Каллас, єврокомісару з оборони Андрюсу Кубілюсу та єврокомісарці з питань технологій Хенні Вірккунен за підготовку документа і зазначив, що це – "крок до сильнішої, безпечнішої та більш стійкої Європи".

Нагадаємо, 16 жовтня Єврокомісія презентувала оборонну "дорожню мапу" – комплексний план зміцнення європейських оборонних можливостей, який серед іншого передбачає протидію безпілотникам та іншим загрозам з повітря, моря і космосу.

При цьому, Україну визначили ключовою складовою оборонної готовності ЄС.

Також у документі йдеться, що "репараційна позика" з використанням заморожених російських активів має бути погоджена до кінця 2025 року.