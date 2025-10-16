Шмыгаль заявил о "поворотном моменте" после включения Украины в оборонный план ЕС

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль считает, что представленный Еврокомиссией оборонный план для ЕС на следующие годы является "поворотным моментом" в подходах к безопасности.

Как сообщает "Европейская правда", такой комментарий он опубликовал в своем X.

Шмыгаль отметил, что представленная Еврокомиссией "дорожная карта" оборонной готовности ЕС до 2030 года "знаменует поворотный момент в подходе Европы к безопасности – это план сохранения мира через силу".0

🇪🇺 The Defence Readiness Roadmap 2030, presented today by the European Commission, marks a turning point in Europe’s security thinking – a plan to preserve peace through strength.

🇺🇦 Ukraine – standing on the first line of defence, under daily attack – is not only defending its… – Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) October 16, 2025

Он отметил, что этот документ учитывает роль Украины в защите Европы, и теперь "опыт, инновации и стойкость украинских воинов стали неотъемлемой частью общей системы безопасности Европы".

Шмыгаль поблагодарил главного дипломата ЕС Каю Каллас, еврокомиссара по обороне Андрюса Кубилюса и еврокомиссара по вопросам технологий Хенни Вирккунен за подготовку документа и отметил, что это – "шаг к более сильной, безопасной и устойчивой Европе".

Напомним, 16 октября Еврокомиссия представила оборонную "дорожную карту" – комплексный план укрепления европейских оборонных возможностей, который среди прочего предусматривает противодействие беспилотникам и другим угрозам с воздуха, моря и космоса.

При этом Украину определили ключевой составляющей оборонной готовности ЕС.

Также в документе говорится, что "репарационный заем" для Украины с использованием замороженных российских активов должен быть согласован до конца 2025 года.