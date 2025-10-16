У Путина сказали, что тот предостерег Трампа от поставок Украине Tomahawk

Вопрос о потенциальной поставке Украине крылатых ракет Tomahawk поднимался во время телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Путина.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на российский РБК, об этом сказал помощник хозяина Кремля Юрий Ушаков.

Ушаков сказал, что разговор лидеров США и России длился почти два с половиной часа, "имел очень содержательный характер и был предельно откровенным и доверительным".

Среди прочего, Путин сказал Трампу, что Россия обладает стратегической инициативой, а "киевский режим прибегает к террористическим методам, на которые Россия вынуждена отвечать", сообщает РБК.

Также лидеры упомянули о возможных поставках Украине дальнобойных ракет Tomahawk, сказал помощник хозяина Кремля.

"Путин повторил, что они не изменят ситуации на поле боя, но нанесут существенный ущерб отношениям стран", – говорится в сообщении.

Ушаков также подтвердил, что Путин и Трамп обсудили возможность следующей встречи на высоком уровне и договорились, что их представители немедленно займутся ее подготовкой.

Напомним, лидеры США и России в четверг провели первую за почти два месяца беседу. Дональд Трамп после нее сказал, что лидеры проведут еще одну встречу – на этот раз в Будапеште.

Как известно, на следующий день, 17 октября, запланирована встреча Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Одной из ключевых тем на ней будет вопрос о возможном предоставлении Украине дальнобойных ракет Tomahawk.