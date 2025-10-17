ЗМІ: у Білому домі кажуть, що індійські НПЗ почали скорочувати імпорт нафти РФ

Сполучені Штати та Індія провели торговельні переговори, і індійські нафтопереробні заводи вже скорочують імпорт російської нафти.

Про це пише агентство Reuters із посиланням на слова преставника Білого дому, а також індійських співрозмовників, передає "Європейська правда".

Як зазначив представник Білого дому, США та Індія провели "продуктивні" торговельні переговори, і індійські нафтопереробні заводи начебто вже скорочують імпорт російської нафти на 50%.

Однак індійські співрозмовники заявили, що скорочення ще не помітне, хоча воно може відобразитися в показниках імпорту за грудень або січень.

За їхніми словами, нафтопереробні заводи вже розмістили замовлення на поставки в листопаді, які включали також деякі вантажі, що мають прибути в грудні.

Вони додали, що уряд Індії ще не повідомив нафтопереробні заводи про вимогу скоротити імпорт російської нафти.

Наприкінці серпня набули чинності нищівні тарифи США у 50% на індійські товари, запроваджені американським президентом Дональдом Трампом через закупівлю цією країною російської нафти.

Нещодавно Трамп сказав, що прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді запевнив його, що більше не купуватиме російську нафту.

Водночас офіційний представник МЗС Індії Рандхір Джайсвал не підтвердив і не спростував, що його країна змінює свою політику щодо нафти з Росії.