СМИ: в Белом доме говорят, что индийские НПЗ начали сокращать импорт нефти из РФ

Соединенные Штаты и Индия провели торговые переговоры, и индийские нефтеперерабатывающие заводы уже сокращают импорт российской нефти.

Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на слова представителя Белого дома, а также индийских собеседников, передает "Европейская правда".

Как отметил представитель Белого дома, США и Индия провели "продуктивные" торговые переговоры, и индийские нефтеперерабатывающие заводы якобы уже сокращают импорт российской нефти на 50%.

Однако индийские собеседники заявили, что сокращение еще не заметно, хотя оно может отразиться в показателях импорта за декабрь или январь.

По их словам, нефтеперерабатывающие заводы уже разместили заказы на поставки в ноябре, которые включали также некоторые грузы, которые должны прибыть в декабре.

Они добавили, что правительство Индии еще не сообщило нефтеперерабатывающим заводам о требовании сократить импорт российской нефти.

В конце августа вступили в силу сокрушительные тарифы США в 50% на индийские товары, введенные американским президентом Дональдом Трампом из-за закупки этой страной российской нефти.

Недавно Трамп сказал, что премьер-министр Индии Нарендра Моди заверил его, что больше не будет покупать российскую нефть.

В то же время официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал не подтвердил и не опроверг, что его страна меняет свою политику в отношении нефти из России.