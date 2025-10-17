ЗМІ: Мінськ запросив дипломатів ЄС на зустрічі для послаблення політичної ізоляції
Білорусь розпочала серію контактів із європейськими дипломатами, прагнучи послабити політичну ізоляцію на тлі потепління відносин із США.
Про це стало відомо Reuters, пише "Європейська правда".
Як дізналося агентство, білоруське посольство в Парижі наприкінці вересня надіслало електронною поштою запрошення до ряду місій європейських країн.
У листі, копію якого отримало агентство, йшлося про те, що Юрій Амбразевич, колишній заступник міністра закордонних справ Білорусі, який у березні був призначений послом Мінська у Ватикані, "зараз неформально відповідає за координацію білоруських дипломатичних контактів у столицях Західної Європи" і просив про зустрічі в Парижі 6, 8 або 9 жовтня.
Білоруське посольство повідомило, що Амбразевич "попросив про кілька зустрічей зі своїми колегами-послами, акредитованими у Франції, відповідно до стандартної дипломатичної практики".
Один європейський дипломат, який говорив на умовах анонімності, заявив агентству, що нещодавно мав зустріч з білоруським представником.
Дипломат стверджує, що Амбразевич намагався передати повідомлення про те, що Білорусь "прагне вийти з політичної ізоляції" і може відіграти "певну роль" у пошуку переговорного рішення між Росією та Україною, а також у майбутніх переговорах щодо європейської безпеки.
Троє інших європейських дипломатів підтвердили, що їхні країни отримали запрошення і що деякі з них погодилися зустрітися з Амбразевичем.
"Я думаю, вони відчувають, що зараз з Трампом відкрилося вікно для скасування санкцій, тому вони ним користуються", – сказав один з дипломатів.
Двоє дипломатів описали звернення до європейців як "чарівну офензиву", яка мала на меті скористатися зближенням Трампа і продемонструвати, що Мінськ не є повністю залежним від Москви.
"Вони кажуть, що не хочуть ескалації конфлікту, тому зараз прагнуть відкритого діалогу з іншими державами і підкреслення своїх відмінностей від Росії", – сказав один з них.
Американські посадовці, своєю чергою, заявили, що адміністрація Трампа сподівається вивести Білорусь з геополітичної орбіти Москви, хоча б частково. Але деякі європейці вважають це малоймовірним, з огляду на сильну залежність самопроголошеного президента країни Александра Лукашенка від РФ.
Один з європейських дипломатів, який підтвердив запрошення на зустріч з Амбразевичем, скептично поставився до цього кроку, зазначивши, що Лукашенко продовжує підтримувати очільника Кремля Владіміра Путіна.
В останні тижні адміністрація Трампа намагається налагодити контакт з режимом у Мінську, свідченням чого стали звільнення білоруських політвʼязнів.
У межах цих зусиль США зняли санкції з білоруської державної авіакомпанії "Белавіа".
Лідерка опозиції Білорусі Світлана Тихановська заявила, що самопроголошений білоруський лідер намагається обдурити президента США Дональда Трампа, використовуючи такі кроки, як звільнення політв’язнів.
Спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог заявив, що потепління у відносинах з Білоруссю пов’язане із намаганнями Вашингтона "забезпечити лінії зв'язку" з Путіним.
