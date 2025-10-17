СМИ: Минск пригласил дипломатов ЕС на встречи для ослабления политической изоляции

Беларусь начала серию контактов с европейскими дипломатами, стремясь ослабить политическую изоляцию на фоне потепления отношений с США.

Об этом стало известно Reuters, пишет "Европейская правда".

Как узнало агентство, белорусское посольство в Париже в конце сентября направило по электронной почте приглашения ряду миссий европейских стран.

В письме, копию которого получило агентство, говорилось о том, что Юрий Амбразевич, бывший заместитель министра иностранных дел Беларуси, который в марте был назначен послом Минска в Ватикане, "сейчас неформально отвечает за координацию белорусских дипломатических контактов в столицах Западной Европы" и просил о встречах в Париже 6, 8 или 9 октября.

Белорусское посольство сообщило, что Амбразевич "попросил о нескольких встречах со своими коллегами-послами, аккредитованными во Франции, в соответствии со стандартной дипломатической практикой".

Один европейский дипломат, который говорил на условиях анонимности, заявил агентству, что недавно имел встречу с белорусским представителем.

Дипломат утверждает, что Амбразевич пытался передать сообщение о том, что Беларусь "стремится выйти из политической изоляции" и может сыграть "определенную роль" в поиске переговорного решения между Россией и Украиной, а также в будущих переговорах по европейской безопасности.

Трое других европейских дипломатов подтвердили, что их страны получили приглашения и что некоторые из них согласились встретиться с Амбразевичем.

"Я думаю, они чувствуют, что сейчас с Трампом открылось окно для отмены санкций, поэтому они им пользуются", – сказал один из дипломатов.

Двое дипломатов описали обращение к европейцам как "очаровательную оффензиву", цель которой – воспользоваться сближением Трампа и продемонстрировать, что Минск не является полностью зависимым от Москвы.

"Они говорят, что не хотят эскалации конфликта, поэтому сейчас стремятся к открытому диалогу с другими государствами и подчеркиванию своих отличий от России", – сказал один из них.

Американские чиновники, в свою очередь, заявили, что администрация Трампа надеется вывести Беларусь из геополитической орбиты Москвы, хотя бы частично. Но некоторые европейцы считают это маловероятным, учитывая сильную зависимость самопровозглашенного президента страны Александра Лукашенко от РФ.

Один из европейских дипломатов, который подтвердил приглашение на встречу с Амбразевичем, скептически отнесся к этому шагу, отметив, что Лукашенко продолжает поддерживать главу Кремля Владимира Путина.

В последние недели администрация Трампа пытается наладить контакт с режимом в Минске, свидетельством чего стали освобождения белорусских политзаключенных.

В рамках этих усилий США сняли санкции с белорусской государственной авиакомпании "Белавиа".

Лидер оппозиции Беларуси Светлана Тихановская заявила, что самопровозглашенный белорусский лидер пытается обмануть президента США Дональда Трампа, используя такие шаги, как освобождение политзаключенных.

Спецпредставитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог заявил, что потепление в отношениях с Беларусью связано с попытками Вашингтона "обеспечить линии связи" с Путиным.

