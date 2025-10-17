У Франції затримали організаторів онлайн-казино з обігом у майже 1 млрд євро

У Франції затримали двох людей, яких підозрюють в організації роботи кількох незаконних онлайн-казино.

Про це пише Євроюст, передає "Європейська правда".

У Франції затримали двох чоловіків, яких підозрюють в організації роботи кількох незаконних онлайн-казино, наразі вони перебувають під вартою.

Влада була сповіщена про існування веб-сайту після того, як жертви звернулися зі скаргами про неможливість вивести свої виграші.

Зазначається, що частина адміністраторів сайтів діяла з Кіпру, а відтак судова співпраця через Євроюст дозволила ідентифікувати інші компанії, які були залучені до організації незаконних азартних ігор, орієнтованих переважно на громадян Франції.

Розслідування виявило, що незаконний гральний сайт за останні п'ять років отримав оборот у розмірі майже 1 млрд євро.

Також правоохоронці підозрювали, що могло відбуватися відмивання коштів – слідство встановило грошові перекази на суму понад 100 млн євро у період з 2022 по 2025 рік.

Варто зазначити, що восени 2024 року тодішній уряд Франції запропонував поправку до бюджетного плану на 2025 рік, яка передбачала легалізацію онлайн-казино, що відповідає практиці більшості країн ЄС.

Також восени того року Сейм Литви підтримав законопроєкт щодо заборони реклами азартних ігор, оскільки вони можуть викликати залежність.