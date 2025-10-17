Во Франции задержали организаторов онлайн-казино с оборотом почти 1 млрд евро

Во Франции задержали двух человек, которых подозревают в организации работы нескольких незаконных онлайн-казино.

Об этом пишет Евроюст, передает "Европейская правда".

Во Франции задержали двух мужчин, которых подозревают в организации работы нескольких незаконных онлайн-казино, сейчас они находятся под стражей.

Власти были уведомлены о существовании веб-сайта после того, как жертвы обратились с жалобами о невозможности вывести свои выигрыши.

Отмечается, что часть администраторов сайтов действовала с Кипра, а затем судебное сотрудничество через Евроюст позволило идентифицировать другие компании, которые были вовлечены в организацию незаконных азартных игр, ориентированных преимущественно на граждан Франции.

Расследование показало, что незаконный игорный сайт за последние пять лет получил оборот в размере почти 1 млрд евро.

Также правоохранители подозревали, что могло происходить отмывание средств – следствие установило денежные переводы на сумму более 100 млн евро в период с 2022 по 2025 год.

Стоит отметить, что осенью 2024 года тогдашнее правительство Франции предложило поправку к бюджетному плану на 2025 год, которая предусматривала легализацию онлайн-казино, что соответствует практике большинства стран ЕС.

Также осенью того года Сейм Литвы поддержал законопроект о запрете рекламы азартных игр, поскольку они могут вызывать зависимость.