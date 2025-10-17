У Литві пройшов мітинг проти антисемітизму

У литовському Вільнюсі ввечері 16 жовтня зібрався мітинг проти антисемітизму.

Про це пише LRT, передає "Європейська правда".

У четвер, 16 жовтня, близько сотні людей зібралися на Соборній площі у Вільнюсі на мітинг проти антисемітизму.

Мітинг під назвою "Ні антисемітизму!" організував активіст Аркадіюс Вінокурас, який заявив, що прояви антисемітизму "б'ють рекорди" в Європі, США, Канаді та Австралії.

"Ми повинні зробити все можливе, щоб не всі в Литві заразилися хворобою антисемітизму. Нас прибивають до стіни, ніби ми цапи-відбувайли всього світу. З моменту відновлення держави Ізраїль ми більше не хочемо бути цапами-відбувайлами. Хвороба антисемітизму перетворює порядних людей на монстрів", – заявив він.

Мітинг зібрав кількох іноземних послів, а на площі було вивішено близько 50 ізраїльських прапорів поряд з плакатами з написами "Литовські євреї – частина Литви" та "Ні ненависті, ні антисемітизму".

Зазначимо, нещодавно голова ультраправої партії "Зоря Німану" Ремігіюс Жемайтайтіс звинуватив Арунаса Гелунаса, директора Литовського національного художнього музею в тому, що той нібито є "організатором переворотів, що почалися в країні, – членом засудженої партії", і висловив припущення про його єврейське походження.

Прем'єр-міністерка Литви Інга Ругініене обурилася заявами свого партнера по коаліції. 11 жовтня поліція Литви розпочала розслідування через антисемітські заяви Жемайтайтіса.

Жемайтайтіса і раніше звинувачували в антисемітизмі. Крім того, він дозволяв собі зневажливі коментарі на адресу України.