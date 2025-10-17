В Литве прошел митинг против антисемитизма

В литовском Вильнюсе вечером 16 октября собрался митинг против антисемитизма.

Об этом пишет LRT, передает "Европейская правда".

В четверг, 16 октября, около сотни человек собрались на Соборной площади в Вильнюсе на митинг против антисемитизма.

Митинг под названием "Нет антисемитизму!" организовал активист Аркадиюс Винокурас, который заявил, что проявления антисемитизма "бьют рекорды" в Европе, США, Канаде и Австралии.

"Мы должны сделать все возможное, чтобы не все в Литве заразились болезнью антисемитизма. Нас прибивают к стене, как будто мы козлы отпущения всего мира. С момента восстановления государства Израиль мы больше не хотим быть козлами отпущения. Болезнь антисемитизма превращает порядочных людей в монстров", – заявил он.

Митинг собрал нескольких иностранных послов, а на площади было вывешено около 50 израильских флагов рядом с плакатами с надписями "Литовские евреи – часть Литвы" и "Нет ненависти, нет антисемитизму".

Отметим, недавно председатель ультраправой партии "Зоря Ниману" Ремигиюс Жемайтайтис обвинил Арунаса Гелунаса, директора Литовского национального художественного музея, в том, что тот якобы является "организатором переворотов, начавшихся в стране, – членом осужденной партии", и высказал предположение о его еврейском происхождении.

Премьер-министр Литвы Инга Ругинене возмутилась заявлениями своего партнера по коалиции. 11 октября полиция Литвы начала расследование из-за антисемитских заявлений Жемайтайтиса.

Жемайтайтис и раньше обвинялся в антисемитизме. Кроме того, он позволял себе пренебрежительные комментарии в адрес Украины.