В Італії біля будинку відомого журналіста-розслідувача стався вибух

Новини — П'ятниця, 17 жовтня 2025, 11:00 — Уляна Кричковська

Біля будинку одного з провідних італійських журналістів-розслідувачів вибухнув невідомий вибуховий пристрій, пошкодивши дві машини та сусідній будинок.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

Сігфрідо Рануччі, ведучий щотижневої програми RAI "Report", найвідомішої програми журналістських розслідувань в Італії, вже багато років перебуває під охороною поліції. Він заявив, що і він, і його редакція отримували багато різних погроз.

Журналіст повідомив у п'ятницю, 17 жовтня, що примітивний вибуховий пристрій, ймовірно виготовлений із піротехнічних вибухових речовин, був встановлений біля вхідних воріт будинку Рануччі в Кампо Асколано, приблизно за 30 кілометрів на південь від Рима.

Він додав, що вибух стався приблизно через 20 хвилин після того, як він повернувся додому ввечері, 16 жовтня.

Обидва автомобілі – Рануччі та його дочки – були практично знищені. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Міністр внутрішніх справ Маттео П'янтедозі заявив, що поліцейський супровід Рануччі буде посилено.

Прем'єр-міністерка Джорджа Мелоні засудила "серйозний акт залякування".

"Свобода та незалежність інформації є основними цінностями наших демократій, які ми будемо продовжувати захищати", – наголосила вона.

Нагадаємо, в Італії цього тижня стався сильний вибух у фермерському будинку, внаслідок чого загинули двоє карабінерів, постраждало багато військових і поліцейських. У зв’язку з подіями затримали двох осіб

17 жовтня у столиці Румунії стався сильний вибух в одній із житлових багатоповерхівок, щонайменш двоє людей загинули і 11 постраждали. 

