В Італії біля будинку відомого журналіста-розслідувача стався вибух

Біля будинку одного з провідних італійських журналістів-розслідувачів вибухнув невідомий вибуховий пристрій, пошкодивши дві машини та сусідній будинок.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

Сігфрідо Рануччі, ведучий щотижневої програми RAI "Report", найвідомішої програми журналістських розслідувань в Італії, вже багато років перебуває під охороною поліції. Він заявив, що і він, і його редакція отримували багато різних погроз.

Un ordigno è esploso sotto l'auto di Sigfrido Ranucci. Per fortuna lui e la figlia erano già in casa. La macchina era parcheggiata davanti all'ingresso. Episodio Gravissimo, solidarietà piena. pic.twitter.com/rKqY4ikzCM – Ivan_Grieco (@Ivan_Grieco) October 17, 2025

Журналіст повідомив у п'ятницю, 17 жовтня, що примітивний вибуховий пристрій, ймовірно виготовлений із піротехнічних вибухових речовин, був встановлений біля вхідних воріт будинку Рануччі в Кампо Асколано, приблизно за 30 кілометрів на південь від Рима.

Він додав, що вибух стався приблизно через 20 хвилин після того, як він повернувся додому ввечері, 16 жовтня.

Обидва автомобілі – Рануччі та його дочки – були практично знищені. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Una bomba. Due auto saltate in aria. Una casa che trema. La casa di Sigfrido Ranucci. Paura nella serata di ieri a Campo Ascolano, località di Pomezia, alle porte di Roma#ranucci pic.twitter.com/ANYZdZyxDr – Repubblica (@repubblica) October 17, 2025

Міністр внутрішніх справ Маттео П'янтедозі заявив, що поліцейський супровід Рануччі буде посилено.

Прем'єр-міністерка Джорджа Мелоні засудила "серйозний акт залякування".

"Свобода та незалежність інформації є основними цінностями наших демократій, які ми будемо продовжувати захищати", – наголосила вона.

