Укр Рус Eng

В Италии возле дома известного журналиста-расследователя произошел взрыв

видео
Новости — Пятница, 17 октября 2025, 11:00 — Уляна Кричковская

Возле дома одного из ведущих итальянских журналистов-расследователей взорвалось неизвестное взрывное устройство, повредив две машины и соседний дом.

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

Сигфридо Рануччи, ведущий еженедельной программы RAI "Report", самой известной программы журналистских расследований в Италии, уже много лет находится под охраной полиции. Он заявил, что и он, и его редакция получали много различных угроз.

Журналист сообщил в пятницу, 17 октября, что примитивное взрывное устройство, вероятно, изготовленное из пиротехнических взрывчатых веществ, было установлено у входных ворот дома Рануччи в Кампо Асколано, примерно в 30 километрах к югу от Рима.

Он добавил, что взрыв произошел примерно через 20 минут после того, как он вернулся домой вечером, 16 октября.

Оба автомобиля – Рануччи и его дочери – были практически уничтожены. В результате инцидента никто не пострадал.

Министр внутренних дел Маттео Пьянтедози заявил, что полицейское сопровождение Рануччи будет усилено.

Премьер-министр Джорджа Мелони осудила "серьезный акт запугивания".

"Свобода и независимость информации являются основными ценностями наших демократий, которые мы будем продолжать защищать", – подчеркнула она.

Напомним, в Италии на этой неделе произошел сильный взрыв в фермерском доме, в результате чего погибли двое карабинеров, пострадало много военных и полицейских. В связи с событиями задержали двух человек.

17 октября в столице Румынии произошел сильный взрыв в одной из жилых многоэтажек, по меньшей мере два человека погибли и 11 пострадали.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Италия инциденты
Реклама: