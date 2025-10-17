В Италии возле дома известного журналиста-расследователя произошел взрыв

Возле дома одного из ведущих итальянских журналистов-расследователей взорвалось неизвестное взрывное устройство, повредив две машины и соседний дом.

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

Сигфридо Рануччи, ведущий еженедельной программы RAI "Report", самой известной программы журналистских расследований в Италии, уже много лет находится под охраной полиции. Он заявил, что и он, и его редакция получали много различных угроз.

Un ordigno è esploso sotto l'auto di Sigfrido Ranucci. Per fortuna lui e la figlia erano già in casa. La macchina era parcheggiata davanti all'ingresso. Episodio Gravissimo, solidarietà piena. pic.twitter.com/rKqY4ikzCM – Ivan_Grieco (@Ivan_Grieco) October 17, 2025

Журналист сообщил в пятницу, 17 октября, что примитивное взрывное устройство, вероятно, изготовленное из пиротехнических взрывчатых веществ, было установлено у входных ворот дома Рануччи в Кампо Асколано, примерно в 30 километрах к югу от Рима.

Он добавил, что взрыв произошел примерно через 20 минут после того, как он вернулся домой вечером, 16 октября.

Оба автомобиля – Рануччи и его дочери – были практически уничтожены. В результате инцидента никто не пострадал.

Una bomba. Due auto saltate in aria. Una casa che trema. La casa di Sigfrido Ranucci. Paura nella serata di ieri a Campo Ascolano, località di Pomezia, alle porte di Roma#ranucci pic.twitter.com/ANYZdZyxDr – Repubblica (@repubblica) October 17, 2025

Министр внутренних дел Маттео Пьянтедози заявил, что полицейское сопровождение Рануччи будет усилено.

Премьер-министр Джорджа Мелони осудила "серьезный акт запугивания".

"Свобода и независимость информации являются основными ценностями наших демократий, которые мы будем продолжать защищать", – подчеркнула она.

