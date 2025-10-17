Переможець виборів у Чехії закликав поки чинний уряд не приймати більше важливих рішень

Лідер руху ANO і ймовірний майбутній прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш закликав уряд, що йде у відставку, не приймати більше ніяких важливих рішень.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання Ceske Noviny.

Так Бабіш відреагував, серед іншого, на оголошення кабінетом міністрів конкурсу на посаду голови Державного управління з ядерної безпеки (SÚJB) і на повідомлення ЗМІ про закупівлю розкішних автомобілів для державних організацій.

Цього тижня уряд оголосив процедуру відбору нового голови SÚJB, який замінить багаторічну голову Дану Драбову. Вона померла на початку жовтня. Прем'єр-міністр Петр Фіала обґрунтував цю заяву тим, що цю посаду необхідно заповнити без зайвих зволікань, зважаючи на розвиток ядерної енергетики в країні.

"Ви хочете поставити туди своїх людей? Де процедура відбору на посаду голови Державного управління з ядерної безпеки?" – сказав Бабіш. "Припиніть займатися бізнесом", – сказав він також, маючи на увазі інформацію про закупівлю розкішних автомобілів для державних організацій.

Портал Blesk.cz написав у четвер, що Міністерство фінансів уклало рамкову угоду на 250 млн крон на придбання близько 200 розкішних позашляховиків BMW X1. Найбільшу кількість автомобілів замовила Залізнична адміністрація. Серед інших відомств, для яких призначені нові автомобілі, – Дирекція доріг і автомагістралей, Міністерство оборони і Національний інститут лісового господарства.

Міністерство фінансів заявило, що забезпечує проведення спільних закупівель і в цьому випадку "лише конкурувало" за одну з категорій автомобілів. За словами міністерства, укладення рамкової угоди не зобов'язує нікого купувати транспортний засіб.

Бабіш також подякував президенту Петру Павелу за підтримку в суперечці з урядом, що йде у відставку, щодо подання державного бюджету на наступний рік. Президент заявив у четвер, що вважав би дружнім жестом, якби уряд Фіали подав бюджетну пропозицію до нової Палати депутатів так, як того вимагав Бабіш.

Лідер ANO додав, що його партія вже має свій власний бюджет, який не збільшить дефіцит і не змінить закон про бюджетну відповідальність. Він ще не обговорював бюджет з SPD і "Автомобілістами", з якими веде переговори про формування нового уряду.

Раніше Андрей Бабіш казав, що розраховує завершити переговори про формування коаліції до початку листопада.

