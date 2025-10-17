Победитель выборов в Чехии призвал действующее правительство не принимать больше важных решений

Лидер движения ANO и вероятный будущий премьер-министр Чехии Андрей Бабиш призвал уходящее в отставку правительство не принимать больше никаких важных решений.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание Ceske Noviny.

Так Бабиш отреагировал, среди прочего, на объявление кабинетом министров конкурса на должность главы Государственного управления по ядерной безопасности (SÚJB) и на сообщения СМИ о закупке роскошных автомобилей для государственных организаций.

На этой неделе правительство объявило процедуру отбора нового председателя SÚJB, который заменит многолетнюю главу Дану Драбову. Она умерла в начале октября. Премьер-министр Петр Фиала обосновал это заявление тем, что эту должность необходимо заполнить без лишних проволочек, учитывая развитие ядерной энергетики в стране.

"Вы хотите поставить туда своих людей? Где процедура отбора на должность главы Государственного управления по ядерной безопасности?" – сказал Бабиш. "Прекратите заниматься бизнесом", – сказал он также, имея в виду информацию о закупке роскошных автомобилей для государственных организаций.

Портал Blesk.cz написал в четверг, что Министерство финансов заключило рамочное соглашение на 250 миллионов крон на приобретение около 200 роскошных внедорожников BMW X1. Наибольшее количество автомобилей заказала Железнодорожная администрация.

Среди других ведомств, для которых предназначены новые автомобили, – Дирекция дорог и автомагистралей, Министерство обороны и Национальный институт лесного хозяйства. Министерство финансов заявило, что обеспечивает проведение совместных закупок и в данном случае "лишь конкурировало" за одну из категорий автомобилей. По словам министерства, заключение рамочного соглашения не обязывает никого покупать транспортное средство.

Бабиш также поблагодарил президента Петра Павела за поддержку в споре с уходящим в отставку правительством о представлении государственного бюджета на следующий год. Президент заявил в четверг, что считал бы дружественным жестом, если бы правительство Фиалы подало бюджетное предложение в новую Палату депутатов так, как того требовал Бабиш.

Лидер ANO добавил, что его партия уже имеет свой собственный бюджет, который не увеличит дефицит и не изменит закон о бюджетной ответственности. Он еще не обсуждал бюджет с SPD и "Автомобилистами", с которыми ведет переговоры о формировании нового правительства.

Ранее Андрей Бабиш говорил, что рассчитывает завершить переговоры о формировании коалиции до начала ноября.

Читайте также: Чехия готовится к смене власти: станет ли правительство Бабиша проблемой для Украины.