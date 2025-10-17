Дату зустрічі Путіна й Трампа у Будапешті ще не погодили – Сійярто

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто повідомив, що конкретної дати та місця зустрічі президента США і правителя РФ у Будапешті ще не визначили.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у спілкуванні зі ЗМІ 17 жовтня.

Сійярто зазначив, що за вечір і ранок мав розмови з заступником держсекретаря США Крістофером Ландау, потім з очільником МЗС РФ Сергеєм Лавровим та зовнішньополітичним радником Путіна Юрієм Ушаковим, а зараз очікує на підсумки телефонної розмови прем’єра Угорщини Орбана з очільником Кремля.

Він також зазначив, що Лавров повідомив йому про плани 17 жовтня поговорити з держсекретарем Марко Рубіо, якому Трамп доручив очолити процес підготовки зустрічі.

"Якщо ці підготовчі переговори відбудуться наступного тижня, тоді ми будемо знати подальший графік, і тоді можна буде обговорювати дату і деталі", – сказав Сійярто.

Він зазначив, що так само поки невідомі технічні деталі, як конкретне місце зустрічі у Будапешті.

"Коли фіналізують дату, тоді, звісно, ми надамо інформацію про усі технічні нюанси", – сказав очільник МЗС Угорщини.

Він також заявив, що Угорщина "з повагою прийме" правителя РФ, попри ордер на його арешт від Міжнародного кримінального суду, та що вважає Угорщину "найбезпечнішою" у Європі країною для такої зустрічі лідерів РФ і США.

Вихід Угорщини з МКС набуде чинності через рік після повідомлення генеральному секретарю ООН. До того часу Угорщина залишається зв'язаною своїми зобов'язаннями перед МКС, включаючи виконання ордерів на арешт.

Нагадаємо, Трамп 16 жовтня вперше за майже два місяці поговорив з правителем РФ Владіміром Путіним, після чого оголосив, що вони планують зустріч у Будапешті – що стало би першою появою Путіна у столиці країни-члена ЄС за роки повномасштабної війни та потребує його прольоту над територією інших країн-членів.

Трамп після розмови заявив, що Путіну "не сподобалася" ідея про надання Україні Tomahawk, та висловив думку, що зараз "не ідеальний час" для вторинних санкцій, що зменшать доходи РФ від продажу енергоресурсів.

Увечері 17 жовтня, як відомо, запланована зустріч Трампа з президентом України Володимиром Зеленським у Вашингтоні.