Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что конкретной даты и места встречи президента США и правителя РФ в Будапеште еще не определили.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в общении со СМИ 17 октября.

Сийярто отметил, что за вечер и утро имел разговоры с заместителем госсекретаря США Кристофером Ландау, затем с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и внешнеполитическим советником Путина Юрием Ушаковым, а сейчас ожидает итоги телефонного разговора премьера Венгрии Орбана с главой Кремля.

Он также отметил, что Лавров сообщил ему о планах 17 октября поговорить с госсекретарем Марко Рубио, которому Трамп поручил возглавить процесс подготовки встречи.

"Если эти подготовительные переговоры состоятся на следующей неделе, тогда мы будем знать дальнейший график, и тогда можно будет обсуждать дату и детали", – сказал Сийярто.

Он отметил, что также пока неизвестны технические детали, как конкретное место встречи в Будапеште.

"Когда финализируют дату, тогда, конечно, мы предоставим информацию обо всех технических нюансах", – сказал глава МИД Венгрии.

Он также заявил, что Венгрия "с уважением примет" правителя РФ, несмотря на ордер на его арест от Международного уголовного суда, и что считает Венгрию "самой безопасной" в Европе страной для такой встречи лидеров РФ и США.

Выход Венгрии из МУС вступит в силу через год после сообщения генеральному секретарю ООН. До этого времени Венгрия остается связанной своими обязательствами перед МУС, включая выполнение ордеров на арест.

Напомним, Трамп 16 октября впервые за почти два месяца поговорил с правителем РФ Владимиром Путиным, после чего объявил, что они планируют встречу в Будапеште – что стало бы первым появлением Путина в столице страны-члена ЕС за годы полномасштабной войны и требует его пролета над территорией других стран-членов.

Трамп после разговора заявил, что Путину "не понравилась" идея о предоставлении Украине Tomahawk, и выразил мнение, что сейчас "не идеальное время" для вторичных санкций, которые уменьшат доходы РФ от продажи энергоресурсов.

Вечером 17 октября, как известно, запланирована встреча Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне.