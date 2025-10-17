Євродепутат про НАБУ і САП: довіра наразі відновлена, але ми будемо пильними

Доповідач Європарламенту з питань України Міхаель Галер вважає, що Україні вдалося відновити довіру ЄС після липневої спроби ліквідації незалежності антикорупційних установ.

Про це він сказав в інтерв'ю "Європейській правді".

Галер вважає закритим питання щодо ситуації довкола НАБУ і САП.

"Але повірте: ми не втрачаємо пильності щодо подальших подій. Ми завжди будемо уважно спостерігати", – сказав він.

"Тож наразі довіра відновлена, але тепер ми точно не будемо давати карт-бланш", – наголосив Галер.

За його словами, в ЄС залишаються пильними, у тому числі – стосовно конкурсів на важливі посади.

"І ми продовжимо це робити після формального відкриття першого кластера", – зазначив євродепутат.

Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова раніше в інтерв'ю "ЄП" заявила, що не називала б "катастрофою" ситуацію навколо законів про НАБУ і САП, однак визнала, що Україні потрібно продовжувати роботу над відновленням довіри.

Як повідомляла "Європейська правда", у липні Верховна Рада ухвалила скандальний законопроєкт №124214, що узалежнює НАБУ і САП від генерального прокурора. Згодом під величезним тиском Заходу був ухвалений закон, покликаний змінити ситуацію з НАБУ і САП.

Нещодавно єврокомісарка з питань розширення Марта Кос заявила, що шкода, яка була завдана антикорупційним реформам в Україні липневими законами, наразі майже нейтралізована, однак довіру міжнародних інвесторів та деяких партнерів ще необхідно відновлювати.