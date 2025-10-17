Евродепутат о НАБУ и САП: доверие пока восстановлено, но мы будем бдительными
Докладчик Европарламента по вопросам Украины Михаэль Галер считает, что Украине удалось восстановить доверие ЕС после июльской попытки ликвидации независимости антикоррупционных учреждений.
Об этом он сказал в интервью "Европейской правде".
Галер считает закрытым вопрос о ситуации вокруг НАБУ и САП.
"Но поверьте: мы не теряем бдительности относительно дальнейших событий. Мы всегда будем внимательно наблюдать", – сказал он.
"Поэтому сейчас доверие восстановлено, но теперь мы точно не будем давать карт-бланш", – подчеркнул Галер.
По его словам, в ЕС остаются бдительными, в том числе – в отношении конкурсов на важные должности.
"И мы продолжим это делать после формального открытия первого кластера", – отметил евродепутат.
Посол ЕС в Украине Катарина Матернова ранее в интервью "ЕП" заявила, что не называла бы "катастрофой" ситуацию вокруг законов о НАБУ и САП, однако признала, что Украине нужно продолжать работу над восстановлением доверия.
Как сообщала "Европейская правда", в июле Верховная Рада приняла скандальный законопроект №124214, который делает НАБУ и САП зависимыми от генерального прокурора. Впоследствии под огромным давлением Запада был принят закон, призванный изменить ситуацию с НАБУ и САП.
Недавно еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что вред, который был нанесен антикоррупционным реформам в Украине июльскими законами, сейчас почти нейтрализован, однако доверие международных инвесторов и некоторых партнеров еще необходимо восстанавливать.