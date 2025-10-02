Єврокомісарка Кос: шкода від липневих законів про НАБУ та САП ще не ліквідована на 100%

Шкода, яка була завдана антикорупційним реформам в Україні через липневі законодавчі ініціативи щодо Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), наразі майже нейтралізована, однак довіру міжнародних інвесторів та деяких партнерів ще необхідно відновлювати.

Про це заявила єврокомісарка з питань розширення та сусідства Марта Кос в ексклюзивному інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна" в Києві, передає "Європейська правда".

"У липні ми чітко побачили, наскільки крихкими можуть бути деякі реформи, і чому так важливо захищати фундаментальні основи. Завдана шкода була ліквідована, але ще не на 100%, і уряд це знає", – заявила Кос.

Вона нагадала, що ключовим є забезпечення незалежності антикорупційних органів: "їхній персонал і керівництво мають діяти без тиску, їхня робота повинна цінуватися і належно винагороджуватися, коли вони розслідують справи та доводять їх до суду".



За словами єврокомісарки, Україна досягла значного прогресу у боротьбі з корупцією за останнє десятиліття, але "цей імпульс не можна втрачати".



Кос також підкреслила важливість дорожньої карти верховенства права, яка є частиною першого кластера переговорів про вступ до ЄС. "Ми ретельно стежитимемо за розвитком подій у цій сфері", – зазначила вона.



Єврокомісарка зауважила водночас, що відбулася втрата довіри з боку держав-членів ЄС, міжнародних фінансових інституцій та потенційних інвесторів після липневих подій. "До і після Конференції з відновлення в Римі я закликала компанії у Франції, Нідерландах та інших країнах готуватися до інвестицій. Але тепер існують занепокоєння, і цю довіру необхідно відновлювати", – додала Кос.



При цьому вона також високо оцінила громадянський активізм українців, назвавши протести "коригуючим механізмом", який викликає прихильність до України в Європі. Крім того, вона зазначила, що "останні опитування свідчать, що корупція є другим найбільшим страхом українців".

Як повідомляла "Європейська правда", у липні Верховна Рада ухвалила скандальний законопроєкт №124214, що узалежнює НАБУ і САП від генерального прокурора. Згодом під величезним тиском Заходу був ухвалений закон, покликаний змінити ситуацію з НАБУ і САП.

