У Німеччині вважають, що Угорщина мала б арештувати Путіна за ордером МКС

На думку німецького уряду, під час можливої зустрічі лідерів Росії і США Владіміра Путіна і Дональда Трампа Угорщина повинна дотримуватися статуту Міжнародного кримінального суду (МКС).

Про це повідомляє ntv з посиланням на речника МЗС Німеччини, передає "Європейська правда".

Хоча уряд у Будапешті заявив про свій вихід зі статуту суду, це не набуде чинності до квітня наступного року, зазначив речник. Таким чином, Угорщина залишається зобов'язаною виконати ордер на арешт Путіна, якщо російський президент в'їде в країну.

Чи існують винятки у зв'язку з можливими мирними переговорами між Трампом і Путіним, Угорщина повинна з'ясувати в суді, додав речник. У статуті суду це чітко не прописано.

В Угорщині раніше дали зрозуміти, що правитель РФ Владімір Путін може не боятися арешту за ордером Міжнародного кримінального суду (МКС), коли приїде до Будапешта на саміт з американським президентом Дональдом Трампом.

"Ми з повагою чекаємо на президента Владіміра Путіна, звичайно ж. Ми забезпечимо йому можливість в'їхати до Угорщини, провести тут успішні переговори, а потім повернутися додому. Ніяких узгоджень з ким-небудь не потрібно", – заявив угорський міністр Петер Сійярто.

А на початку квітня 2025 року Угорщина оголосила про наміри вийти з МКС під час візиту прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, на якого установа також видала ордер на арешт.

У відповідь на це керівний орган МКС заявив, що рішення Угорщини вийти зі складу Суду викликає "стурбованість". У травні парламент Угорщини проголосував за вихід країни з МКС.

Вихід Угорщини з МКС набуде чинності через рік після повідомлення генеральному секретарю ООН. Угорщина спрямувала таке повідомлення 2 червня 2025 року.

До того часу Угорщина залишається зв'язаною своїми зобов'язаннями перед МКС, включаючи виконання ордерів на арешт.

Детальніше читайте у статті "ЄвроПравди": Орбан кидає виклик Гаазі. Чому вихід Угорщини з МКС матиме наслідки для ЄС та України.