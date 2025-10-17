В Германии считают, что Венгрия должна была бы арестовать Путина по ордеру МУС

По мнению немецкого правительства, во время возможной встречи лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа Венгрия должна придерживаться статута Международного уголовного суда (МУС).

Об этом сообщает ntv со ссылкой на представителя МИД Германии, передает "Европейская правда".

Хотя правительство в Будапеште заявило о своем выходе из статута суда, это не вступит в силу до апреля следующего года, отметил представитель. Таким образом, Венгрия остается обязанной выполнить ордер на арест Путина, если российский президент въезжает в страну.

Существуют ли исключения в связи с возможными мирными переговорами между Трампом и Путиным, Венгрия должна выяснить в суде, добавил спикер. В статуте суда это четко не прописано.

В Венгрии ранее дали понять, что правитель РФ Владимир Путин может не бояться ареста по ордеру Международного уголовного суда (МУС), когда приедет в Будапешт на саммит с американским президентом Дональдом Трампом.

"Мы с уважением ждем президента Владимира Путина, конечно же. Мы обеспечим ему возможность въехать в Венгрию, провести здесь успешные переговоры, а затем вернуться домой. Никаких согласований с кем-либо не нужно", – заявил венгерский министр Петер Сийярто.

А в начале апреля 2025 года Венгрия объявила о намерениях выйти из МУС во время визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, на которого учреждение также выдало ордер на арест.

В ответ на это руководящий орган МУС заявил, что решение Венгрии выйти из состава Суда вызывает "обеспокоенность". В мае парламент Венгрии проголосовал за выход страны из МУС.

Выход Венгрии из МУС вступит в силу через год после уведомления генерального секретаря ООН. Венгрия направила такое сообщение 2 июня 2025 года.

К тому времени Венгрия остается связанной своими обязательствами перед МУС, включая выполнение ордеров на арест.

