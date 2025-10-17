Шредер виправдовує будівництво "Північного потоку-2"

Ексканцлер Німеччини Герхард Шредер виступив на захист будівництва трубопроводу "Північний потік-2" і створення у 2021 році спеціального фонду, який мав на меті продовжити реалізацію проєкту.

Про це Шредер заявив на засіданні парламентської комісії федеральної землі Мекленбург – Передня Померанія, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

Колишній канцлер пояснив, що Німеччина за часів його червоно-зеленого коаліційного уряду прагнула відійти від ядерної енергетики і покладалася на вугілля і більш екологічно чистий природний газ для задоволення своїх енергетичних потреб. Росія могла постачати дешевий природний газ по трубопроводу.

Фонд захисту клімату землі Мекленбург-Передня Померанія, заснований на початку 2021 року, став продовженням проєкту. Для цього в рамках Фонду було спеціально створено комерційну бізнес-операцію. "Фонд був інструментом для запобігання американському втручанню в нашу енергетичну політику", – сказав Шредер.

Комісія з розслідування "Північного потоку-2" розслідує події навколо Фонду захисту клімату, який був заснований на початку 2021 року головним чином для завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2" для російського природного газу, оскільки США погрожували накласти санкції на компанії-учасниці проєкту. Фонд просував проєкт газопроводу і отримав 20 мільйонів євро фінансування від Росії.

Фонд також займався питаннями захисту клімату, чим продовжує займатися і сьогодні. Депутати парламенту хочуть з'ясувати, хто ініціював створення фонду і чи могла на нього вплинути Росія.

Після відходу з політики Шредер багато років працював у російських енергетичних компаніях, в тому числі на посаді голови ради директорів Nord Stream 2 AG, яка внесла 20 мільйонів євро до суперечливого Фонду захисту клімату.

81-річний чоловік приєднався до засідання комісії через відеозв'язок зі свого офісу в Ганновері з огляду на стан свого здоров'я. Навесні він страждав від вигорання.

Під час допиту Шредер виглядав дедалі більш роздратованим. На питання, які, на його думку, виходили за рамки розслідування комітету, він відповідав: "Що це за нісенітниця?". Звертаючись до голови комітету Себастьяна Елерса, він сказав: "Пане голово, чи можете ви припинити цю нісенітницю?"

Хельге Браун повинен дати свідчення сьогодні в другій половині дня. Він був одним з найближчих соратників ексканцлерки Ангели Меркель на етапах планування, затвердження, будівництва "Північного потоку-2" і створення фонду.

"Північний потік-2" не був введений в експлуатацію через російське вторгнення в Україну. Пізніше газопровід і паралельний газопровід "Північний потік-1" були серйозно пошкоджені вибухами.