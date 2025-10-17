Шредер оправдывает строительство "Северного потока-2"

Экс-канцлер Германии Герхард Шредер выступил в защиту строительства трубопровода "Северный поток-2" и создания в 2021 году специального фонда, который имел целью продолжить реализацию проекта.

Об этом Шредер заявил на заседании парламентской комиссии федеральной земли Мекленбург – Передняя Померания, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

Бывший канцлер пояснил, что Германия во времена его красно-зеленого коалиционного правительства стремилась отойти от ядерной энергетики и полагалась на уголь и более экологически чистый природный газ для удовлетворения своих энергетических потребностей. Россия могла поставлять дешевый природный газ по трубопроводу.

Фонд защиты климата земли Мекленбург-Передняя Померания, основанный в начале 2021 года, стал продолжением проекта. Для этого в рамках Фонда была специально создана коммерческая бизнес-операция. "Фонд был инструментом для предотвращения американского вмешательства в нашу энергетическую политику", – сказал Шредер.

Комиссия по расследованию "Северного потока-2" расследует события вокруг Фонда защиты климата, который был основан в начале 2021 года главным образом для завершения строительства газопровода "Северный поток-2" для российского природного газа, поскольку США угрожали наложить санкции на компании-участницы проекта. Фонд продвигал проект газопровода и получил 20 миллионов евро финансирования от России.

Фонд также занимался вопросами защиты климата, чем продолжает заниматься и сегодня. Депутаты парламента хотят выяснить, кто инициировал создание фонда и могла ли на него повлиять Россия.

После ухода из политики Шредер много лет работал в российских энергетических компаниях, в том числе на должности председателя совета директоров Nord Stream 2 AG, которая внесла 20 миллионов евро в спорный Фонд защиты климата.

81-летний мужчина присоединился к заседанию комиссии по видеосвязи из своего офиса в Ганновере по состоянию своего здоровья. Весной он страдал от выгорания.

Во время допроса Шредер выглядел все более раздраженным. На вопросы, которые, по его мнению, выходили за рамки расследования комитета, он отвечал: "Что это за чушь?". Обращаясь к председателю комитета Себастьяну Элерсу, он сказал: "Господин председатель, можете ли вы прекратить эту чушь?"

Хельге Браун должен дать показания сегодня во второй половине дня. Он был одним из ближайших соратников экс-канцлера Ангелы Меркель на этапах планирования, утверждения, строительства "Северного потока-2" и создания фонда.

"Северный поток-2" не был введен в эксплуатацию из-за российского вторжения в Украину. Позже газопровод и параллельный газопровод "Северный поток-1" были серьезно повреждены взрывами.