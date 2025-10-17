Литва посилює контроль над небом і впроваджує зони обмеження польотів

Міністр транспорту і сполучення Литви Юрас Тамінскас оголосив, що в рамках посилення контролю над повітряним простором країни над усією територією створено мережу з 26 зон обмеження польотів.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву литовського міністра наводить Delfi.

Ці зони будуть активовані за необхідності термінового застосування військової сили проти безпілотників, які порушили повітряний простір Литви.

"Я встановив мережу з 26 зон обмеження польотів у всьому повітряному просторі над Литвою, куди входять і наші територіальні води", – заявив Тамінскас.

На вимогу командувача Збройних сил або уповноваженої ним особи після такого порушення постачальник обслуговування повітряного руху – державна компанія Oro navigacija, відповідальна за управління польотами, – активує певну зону обмеження в мережі.

За даними Міністерства транспорту, пілоти повітряних суден, які перебувають у певній зоні обмеження, будуть повідомлені не пізніше ніж за 10 хвилин до її активації, щоб вони могли її покинути.

Новий порядок запроваджується після того, як Сейм ухвалив поправки до закону, ініційовані Міністерством транспорту і сполучення.

Колишній порядок допускав застосування військової сили лише у виняткових випадках – коли літак входив у заборонену зону і становив реальну загрозу важливим державним об'єктам.

Нагадаємо, 2 жовтня Литва продовжила закриття частини свого повітряного простору вздовж кордону з Білоруссю, запроваджене спершу перед російсько-білоруськими військовими навчаннями "Запад", до 1 грудня.