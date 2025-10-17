Литва усиливает контроль над небом и внедряет зоны ограничения полетов

Министр транспорта и сообщения Литвы Юрас Таминскас объявил, что в рамках усиления контроля над воздушным пространством страны над всей территорией создана сеть из 26 зон ограничения полетов.

Как сообщает "Европейская правда", заявление литовского министра приводит Delfi.

Эти зоны будут активированы при необходимости срочного применения военной силы против беспилотников, которые нарушили воздушное пространство Литвы.

"Я установил сеть из 26 зон ограничения полетов во всем воздушном пространстве над Литвой, куда входят и наши территориальные воды", – заявил Таминскас.

По требованию командующего Вооруженных сил или уполномоченного им лица после такого нарушения поставщик обслуживания воздушного движения – государственная компания Oro navigacija, ответственная за управление полетами, – активирует определенную зону ограничения в сети.

По данным Министерства транспорта, пилоты воздушных судов, находящихся в определенной зоне ограничения, будут уведомлены не позднее чем за 10 минут до ее активации, чтобы они могли ее покинуть.

Новый порядок вводится после того, как Сейм принял поправки к закону, инициированные Министерством транспорта и сообщения.

Прежний порядок допускал применение военной силы только в исключительных случаях – когда самолет входил в запретную зону и представлял реальную угрозу важным государственным объектам.

Напомним, 2 октября Литва продлила закрытие части своего воздушного пространства вдоль границы с Беларусью, введенное сначала перед российско-белорусскими военными учениями "Запад", до 1 декабря.