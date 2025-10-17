Українці, підозрювані в підпалі пов’язаного зі Стармером майна, заперечують провину

Двоє громадян України у п'ятницю не визнали себе винними у підпалі об'єктів, пов'язаних з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, що сталися раніше цього року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Роман Лавринович і Петро Починок звинувачуються у змові з метою вчинення підпалу з наміром створити загрозу життю людей.

Разом з ними звинувачується Станіслав Карпюк, громадянин Румунії українського походження, який також не визнав себе винним.

Пожежі сталися в північному Лондоні протягом трьох ночей у травні, але про постраждалих не повідомлялося.

8 травня підпалили Toyota RAV4, яка колись належала Стармеру, неподалік від будинку, де він мешкав до того, як став прем'єр-міністром.

11 травня підпалили двері багатоквартирного будинку, де він колись мешкав, а 12 травня сталася ще одна пожежа при вході у будинок, де Стармер проживав до прем’єрства – наскільки відомо BBC, зараз його орендує родичка Стармера.

Попередня дата судового розгляду була призначена на 27 квітня 2026 року.

ЗМІ повідомляли, що одного з чотирьох підозрюваних у підпалі майна, пов’язаного зі Стармером, могли завербувати спецслужби Росії через застосунок Telegram.