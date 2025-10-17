Украинцы, подозреваемые в поджоге связанного со Стармером имущества, отрицают вину

Двое граждан Украины в пятницу не признали себя виновными в поджоге объектов, связанных с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, которые произошли ранее в этом году.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Роман Лавринович и Петр Починок обвиняются в сговоре с целью совершения поджога с намерением создать угрозу жизни людей.

Вместе с ними обвиняется Станислав Карпюк, гражданин Румынии украинского происхождения, который также не признал себя виновным.

Пожары произошли в северном Лондоне в течение трех ночей в мае, но о пострадавших не сообщалось.

8 мая подожгли Toyota RAV4, которая когда-то принадлежала Стармеру, недалеко от дома, где он жил до того, как стал премьер-министром.

11 мая подожгли двери многоквартирного дома, где он когда-то жил, а 12 мая произошел еще один пожар при входе в дом, где

Стармер проживал до премьерства – насколько известно BBC, сейчас его арендует родственница Стармера

Предварительная дата судебного разбирательства была назначена на 27 апреля 2026 года.

СМИ сообщали, что одного из четырех подозреваемых в поджоге имущества, связанного со Стармером, могли завербовать спецслужбы России через Telegram.