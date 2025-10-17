У ПАРЄ побачили помітний прогрес у реформах в Україні, але нагадали про виклики

Співдоповідачі Парламентської асамблеї Ради Європи з питань моніторингу України Дам'єн Коттьє та Саара-Софія Сірен привітали численні реформи, впроваджені українською владою для забезпечення функціонування демократичних та правових інституцій, але нагадали про виклики, які залишаються.

Про це "Європейській правді" повідомили у пресслужбі ПАРЄ за результатами візиту до Києва з 8 по 10 жовтня 2025 року делегації асамблеї.

"Ми вражені зусиллями української влади, спрямованими на забезпечення належного функціонування демократичних інститутів та системи стримувань і противаг, незважаючи на триваючу повномасштабну агресію з боку Російської Федерації", – заявили Дам'єн Коттьє та Саара-Софія Сірен.

При цьому вони закликали владу продовжувати ці зусилля, посилити парламентський нагляд та забезпечити інклюзивне управління країною.

Співдоповідачі також підкреслили значний прогрес, досягнутий Україною у боротьбі з корупцією.

"Вони підтвердили своє задоволення тим, що законодавчі зміни, які підривали незалежність основних антикорупційних органів, були швидко скасовані Верховною Радою влітку після внутрішнього та міжнародного резонансу", – повідомили в ПАРЄ.

Однак співдоповідачі висловили занепокоєння повідомленнями про інші дії, які можуть вплинути на незалежність та ефективність цих інституцій.

"Ми закликаємо владу врахувати висловлені нам занепокоєння. Незалежність цих інституцій повинна бути повністю гарантована і поважатися в законі і на практиці", – підкреслили співдоповідачі.

Щодо захисту прав людини, співдоповідачі підкреслили важливість прав меншин і свободи совісті, а також необхідність приведення законодавства з цих двох чутливих питань у повну відповідність до європейських стандартів.

Окрім того, у своєму звіті вони засудили безперервні атаки на цивільну інфраструктуру з боку Російської Федерації, свідками яких вони стали в ніч з 9 на 10 жовтня.

Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова раніше в інтерв'ю "ЄП" заявила, що не називала б "катастрофою" ситуацію навколо законів про НАБУ і САП, однак визнала, що Україні потрібно продовжувати роботу над відновленням довіри.

Як повідомляла "Європейська правда", у липні Верховна Рада ухвалила скандальний законопроєкт №124214, що узалежнює НАБУ і САП від генерального прокурора. Згодом під величезним тиском Заходу був ухвалений закон, покликаний змінити ситуацію з НАБУ і САП.

Нещодавно єврокомісарка з питань розширення Марта Кос заявила, що шкода, яка була завдана антикорупційним реформам в Україні липневими законами, наразі майже нейтралізована, однак довіру міжнародних інвесторів та деяких партнерів ще необхідно відновлювати.