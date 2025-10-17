В ПАСЕ увидели заметный прогресс в реформах в Украине, но напомнили о вызовах

Содокладчики Парламентской ассамблеи Совета Европы по вопросам мониторинга Украины Дамьен Котье и Саара-София Сирен приветствовали многочисленные реформы, внедренные украинскими властями для обеспечения функционирования демократических и правовых институтов, но напомнили о вызовах, которые остаются.

Об этом "Европейской правде" сообщили в пресс-службе ПАСЕ по результатам визита в Киев с 8 по 10 октября 2025 года делегации ассамблеи.

"Мы поражены усилиями украинской власти, направленными на обеспечение надлежащего функционирования демократических институтов и системы сдержек и противовесов, несмотря на продолжающуюся полномасштабную агрессию со стороны Российской Федерации", – заявили Дамьен Котье и Саара-София Сирен.

При этом они призвали власти продолжать эти усилия, усилить парламентский надзор и обеспечить инклюзивное управление страной.

Содокладчики также подчеркнули значительный прогресс, достигнутый Украиной в борьбе с коррупцией.

"Они подтвердили свое удовлетворение тем, что законодательные изменения, которые подрывали независимость основных антикоррупционных органов, были быстро отменены Верховной Радой летом после внутреннего и международного резонанса", – сообщили в ПАСЕ.

Однако содокладчики выразили обеспокоенность сообщениями о других действиях, которые могут повлиять на независимость и эффективность этих институтов.

"Мы призываем власти учесть высказанные нам беспокойства. Независимость этих институтов должна быть полностью гарантирована и уважаться в законе и на практике", – подчеркнули содокладчики.

Что касается защиты прав человека, содокладчики подчеркнули важность прав меньшинств и свободы совести, а также необходимость приведения законодательства по этим двум чувствительным вопросам в полное соответствие с европейскими стандартами.

Кроме того, в своем отчете они осудили непрекращающиеся атаки на гражданскую инфраструктуру со стороны Российской Федерации, свидетелями которых они стали в ночь с 9 на 10 октября.

Посол ЕС в Украине Катарина Матернова ранее в интервью "ЕП" заявила, что не называла бы "катастрофой" ситуацию вокруг законов о НАБУ и САП, однако признала, что Украине нужно продолжать работу над восстановлением доверия.

Как сообщала "Европейская правда", в июле Верховная Рада приняла скандальный законопроект №124214, который делает НАБУ и САП зависимыми от генерального прокурора. Впоследствии под огромным давлением Запада был принят закон, призванный изменить ситуацию с НАБУ и САП.

Недавно еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что вред, который был нанесен антикоррупционным реформам в Украине июльскими законами, сейчас почти нейтрализован, однако доверие международных инвесторов и некоторых партнеров еще необходимо восстанавливать.