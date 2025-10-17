В Финляндии осудили российского студента за нарушение санкций против РФ

Окружной суд провинции Кайнуу в Финляндии приговорил российского гражданина к условному тюремному заключению за нарушение экспортных ограничений в отношении России.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

Россиянин на суде признался в вывозе через границу с Россией различных товаров двойного назначения, то есть товаров, пригодных для военного использования.

Речь шла, в частности, о дронах, ноутбуках, компьютерных процессорах, смартфонах и лазерных дальномерах. Общая стоимость товаров составила почти 140 тысяч евро. На момент совершения преступления мужчина был студентом в городе Каяани.

Окружной суд Кайнуу приговорил россиянина к одному году и двум месяцам лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания. Наказание было смягчено, потому что мужчина сотрудничал со следствием.

Кроме того, осужденного обязали передать государству процессоры, дрон и 740 евро, полученные преступным путем.

Осужденный мужчина и двое других студентов профессионального колледжа Кайнуу были арестованы в апреле в Каяани во время полицейской операции.

В марте уездный суд Восточной Финляндии приговорил Габриэля Темина, исполнительного директора компаний Luminor и Siberica, к 9 месяцам условного срока за нарушение санкционных правил и экспорт товаров оборонного назначения.