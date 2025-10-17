ЗМІ: візит Путіна до Будапешта поставить ЄС і НАТО у незручне становище

Коли російський лідер Владімір Путін вийде з літака в Угорщині, яка є членом Європейського Союзу і НАТО, для саміту з Дональдом Трампом, це створить незручне становище для союзників України.

Про це повідомляє Reuters на основі спілкування з європейськими посадовцями і дипломатами, пише "Європейська правда".

Вибір країни, яка входить до складу угруповань, що очолюють міжнародні зусилля, спрямовані на допомогу Україні та ізоляцію Росії, для проведення саміту, викликав серед дипломатів та аналітиків не менше здивування, ніж сам план.

Саме там у 1994 році США, Британія та Росія підписали Будапештський меморандум, який надавав Україні гарантії безпеки в обмін на відмову Києва від ядерної зброї. Підписанти меморандуму зобов'язалися поважати територіальну цілісність України – ця обіцянка була зруйнована тотальним вторгненням Росії до свого сусіда у 2022 році.

"Це незручно як для ЄС, так і для НАТО. Час – це все: загроза "Томагавків" зростає, і раптом Путін хоче зустрітися. Але якщо Трамп може щось зробити, він повинен це зробити", – сказав європейський високопосадовець.

Путін розшукується за ордером на арешт, виданим Міжнародним кримінальним судом за звинуваченням у незаконній депортації дітей з України, але мало хто з оглядачів очікує, що це стане проблемою для нього в Будапешті.

Процес раніше оголошеного Угорщиною наміру вийти з МКС ще не завершений, а це означає, що технічно Путін має бути заарештований, якщо він відвідає Будапешт, хоча, як сказав Reuters впливовий дипломат з країни ЄС, "ніхто не здивується, якщо угорці не заарештують Путіна".

Ботонд Феледі, геополітичний аналітик Red Snow Consulting, сказав, що вибір Будапешта для зустрічі означає, що Путін може "вбити кількох зайців одним пострілом".

"З одного боку, він проведе переговори про війну в Україні в країні ЄС без участі лідерів ЄС. Для Путіна це набагато сильніший удар в живіт, символічно для Європи на кількох рівнях у порівнянні з тим, якби ця зустріч відбулася в Туреччині чи деінде", – сказав він.

Феледі також зазначив, що ця зустріч вдруге виключить президента України Володимира Зеленського після саміту Трампа і Путіна на Алясці і потенційно може погіршити відносини між Будапештом і Києвом.

Європейські посадовці також вважають, що угорський лідер Віктор Орбан використає свою роль посередника у саміті перед виборами наступного року, на яких, згідно з опитуваннями громадської думки, його партія "Фідес" відстає від правоцентристських конкурентів "Тиса".

"Угорська сторона, безумовно, намагатиметься представити свою роль як важливу, яка подолає розрив між двома суттєво різними сторонами", – сказав Марчін Пшидач, радник польського президента з питань зовнішньої політики.

Аналітики кажуть, що внутрішні проблеми визначатимуть результат виборів, але саміт може допомогти Орбану підкріпити свої аргументи про те, що його зв'язки з Росією необхідні для припинення війни.

"Якщо буде досягнута угода, це ретроспективно легітимізує його розповідь про мир", – сказав Золтан Новак, аналітик Центру справедливого політичного аналізу.

Нагадаємо, Трамп 16 жовтня вперше за майже два місяці поговорив з правителем РФ Владіміром Путіним, після чого оголосив, що вони планують зустріч у Будапешті – що стало би першою появою Путіна у столиці країни-члена ЄС за роки повномасштабної війни та потребує його прольоту над територією інших країн-членів.

Трамп після розмови заявив, що Путіну "не сподобалася" ідея про надання Україні Tomahawk, та висловив думку, що зараз "не ідеальний час" для вторинних санкцій, що зменшать доходи РФ від продажу енергоресурсів.