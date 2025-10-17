СМИ: визит Путина в Будапешт поставит ЕС и НАТО в неловкое положение

Когда российский лидер Владимир Путин выйдет из самолета в Венгрии, которая является членом Европейского Союза и НАТО, для саммита с Дональдом Трампом, это создаст неудобное положение для союзников Украины.

Об этом сообщает Reuters на основе общения с европейскими чиновниками и дипломатами, пишет "Европейская правда".

Выбор страны, которая входит в состав группировок, возглавляющих международные усилия, направленные на помощь Украине и изоляцию России, для проведения саммита, вызвал среди дипломатов и аналитиков не меньшее удивление, чем сам план.

Именно там в 1994 году США, Великобритания и Россия подписали Будапештский меморандум, который предоставлял Украине гарантии безопасности в обмен на отказ Киева от ядерного оружия. Подписанты меморандума обязались уважать территориальную целостность Украины – это обещание было разрушено тотальным вторжением России в своего соседа в 2022 году.

"Это неудобно как для ЕС, так и для НАТО. Время – это все: угроза "Томагавков" растет, и вдруг Путин хочет встретиться. Но если Трамп может что-то сделать, он должен это сделать", – сказал европейский чиновник.

Путин разыскивается по ордеру на арест, выданному Международным уголовным судом по обвинению в незаконной депортации детей из Украины, но мало кто из обозревателей ожидает, что это станет проблемой для него в Будапеште.

Процесс ранее объявленного Венгрией намерения выйти из МУС еще не завершен, а это означает, что технически Путин должен быть арестован, если он посетит Будапешт, хотя, как сказал Reuters влиятельный дипломат из страны ЕС, "никто не удивится, если венгры не арестуют Путина".

Ботонд Феледи, геополитический аналитик Red Snow Consulting, сказал, что выбор Будапешта для встречи означает, что Путин может "убить нескольких зайцев одним выстрелом".

"С одной стороны, он проведет переговоры о войне в Украине в стране ЕС без участия лидеров ЕС. Для Путина это гораздо более сильный удар в живот, символично для Европы на нескольких уровнях по сравнению с тем, если бы эта встреча состоялась в Турции или где-то еще", – сказал он.

Феледи также отметил, что эта встреча во второй раз исключит президента Украины Владимира Зеленского после саммита Трампа и Путина на Аляске и потенциально может ухудшить отношения между Будапештом и Киевом.

Европейские чиновники также считают, что венгерский лидер Виктор Орбан использует свою роль посредника в саммите перед выборами следующего года, на которых, согласно опросам общественного мнения, его партия "Фидес" отстает от правоцентристских конкурентов "Тиса".

"Венгерская сторона, безусловно, будет пытаться представить свою роль как важную, которая преодолеет разрыв между двумя существенно разными сторонами", – сказал Марчин Пшидач, советник польского президента по вопросам внешней политики.

Аналитики говорят, что внутренние проблемы будут определять результат выборов, но саммит может помочь Орбану подкрепить свои аргументы о том, что его связи с Россией необходимы для прекращения войны.

"Если будет достигнуто соглашение, это ретроспективно легитимизирует его рассказ о мире", – сказал Золтан Новак, аналитик Центра справедливого политического анализа.

Напомним, Трамп 16 октября впервые за почти два месяца поговорил с правителем РФ Владимиром Путиным, после чего объявил, что они планируют встречу в Будапеште – что стало бы первым появлением Путина в столице страны-члена ЕС за годы полномасштабной войны и требует его пролета над территорией других стран-членов.

Трамп после разговора заявил, что Путину "не понравилась" идея о предоставлении Украине Tomahawk, и высказал мнение, что сейчас "не идеальное время" для вторичных санкций, которые уменьшат доходы РФ от продажи энергоресурсов.