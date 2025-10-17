ЗМІ: ЄС намагається втрутитись у підготовку зустрічі Трампа з Путіним

Європейські лідери намагаються вибороти собі місце за столом переговорів після того, як останній контакт президента США Дональда Трампа з кремлівським правителем Владіміром Путіним поставив під загрозу їхні зусилля щодо посилення тиску на Росію.

Про це йдеться у публікації Bloomberg, повідомляє "Європейська правда".

Агентство цитує чотирьох європейських посадовців, які висловили занепокоєння з приводу оголошення про саміт між Трампом і Путіним у Будапешті.

За їхніми словами, Путін втрутився якраз у той момент, коли ситуація у відносинах з Трампом почала складатись на користь України.

Співрозмовники агентства наголосили, що російський лідер затягує час і намагається зірвати заплановані на п’ятницю переговори Трампа з українським президентом Володимиром Зеленським у Білому домі.

Двоє джерел агентства зазначили, що лідери ЄС повинні зайняти тверду позицію щодо Росії і знайти способи протистояти впливу Путіна на Трампа на саміті.

Один із них запропонував, щоб фінський президент Александр Стубб, який був ключовою фігурою на переговорах у Білому домі після серпневого саміту Трампа з Путіним на Алясці, якимось чином був присутній на зустрічі в Угорщині.

На цьому етапі незрозуміло, чи запросить Трамп Зеленського приєднатися до переговорів у Будапешті в рамках тристороннього саміту.

Один високопосадовець ЄС висловив сподівання, що Трамп пам'ятатиме, що після саміту на Алясці Путін вчинив протилежно до того, на що сподівався американський президент.

Нагадаємо, Трамп 16 жовтня вперше за майже два місяці поговорив з правителем РФ Владіміром Путіним, після чого оголосив, що вони планують зустріч у Будапешті – що стало би першою появою Путіна у столиці країни-члена ЄС за роки повномасштабної війни та потребує його прольоту над територією інших країн-членів.

Трамп після розмови заявив, що Путіну "не сподобалася" ідея про надання Україні Tomahawk, та висловив думку, що зараз "не ідеальний час" для вторинних санкцій, що зменшать доходи РФ від продажу енергоресурсів.