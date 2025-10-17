СМИ: ЕС пытается вмешаться в подготовку встречи Трампа с Путиным

Европейские лидеры пытаются завоевать себе место за столом переговоров после того, как последний контакт президента США Дональда Трампа с кремлевским правителем Владимиром Путиным поставил под угрозу их усилия по усилению давления на Россию.

Об этом говорится в публикации Bloomberg, сообщает "Европейская правда".

Агентство цитирует четырех европейских чиновников, которые выразили обеспокоенность по поводу объявления о саммите между Трампом и Путиным в Будапеште.

По их словам, Путин вмешался как раз в тот момент, когда ситуация в отношениях с Трампом начала складываться в пользу Украины.

Собеседники агентства отметили, что российский лидер затягивает время и пытается сорвать запланированные на пятницу переговоры Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским в Белом доме.

Два источника агентства отметили, что лидеры ЕС должны занять твердую позицию в отношении России и найти способы противостоять влиянию Путина на Трампа на саммите.

Один из них предложил, чтобы финский президент Александр Стубб, который был ключевой фигурой на переговорах в Белом доме после августовского саммита Трампа с Путиным на Аляске, каким-то образом присутствовал на встрече в Венгрии.

На этом этапе непонятно, пригласит ли Трамп Зеленского присоединиться к переговорам в Будапеште в рамках трехстороннего саммита.

Один высокопоставленный чиновник ЕС выразил надежду, что Трамп будет помнить, что после саммита на Аляске Путин поступил противоположно тому, на что надеялся американский президент.

Напомним, Трамп 16 октября впервые за почти два месяца поговорил с правителем РФ Владимиром Путиным, после чего объявил, что они планируют встречу в Будапеште – что стало бы первым появлением Путина в столице страны-члена ЕС за годы полномасштабной войны и требует его пролета над территорией других стран-членов.

Трамп после разговора заявил, что Путину "не понравилась" идея о предоставлении Украине Tomahawk, и высказал мнение, что сейчас "не идеальное время" для вторичных санкций, которые уменьшат доходы РФ от продажи энергоресурсов.