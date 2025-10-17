Литва тимчасово повернула охорону Тихановській

У Литві тимчасово відновили рівень охорони лідерки білоруської опозиції Світлани Тихановської, пониження якого раніше викликало неоднозначну реакцію.

Як повідомляє "Європейська правда", про це в коментарі LRT сказав радник Тихановської з дипломатичних питань Денис Кучинський.

За словами Кучинського, в четвер "нам була повернута тимчасова охорона від Служби охорони керівництва, поки буде створена нова система безпеки".

"Також ми відновили роботу нашого офісу. Сподіваємося, що знайдемо подальші спільні рішення для продовження роботи в Литві", – додав він.

На початку жовтня литовські посадовці оголосили, що Тихановська більше не отримуватиме такого ж рівня охорони, як державні лідери. Замість цього її безпекою мали опікуватись співробітники кримінальної поліції.

У відповідь Демократичне представництво Тихановської оголосило про призупинення своєї діяльності з 6 жовтня.

Рішення Литви знизити рівень захисту лідерки білоруської опозиції викликало неоднозначну реакцію політиків та експертів у цій балтійській країні.

Нагадаємо, після звільнення з ув’язнення чоловік Тихановської Сергій закликав Захід не зменшувати тиск на режим Лукашенка.