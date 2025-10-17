Литва временно вернула охрану Тихановской

В Литве временно восстановили уровень охраны лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской, понижение которого ранее вызвало неоднозначную реакцию.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в комментарии LRT сказал советник Тихановской по дипломатическим вопросам Денис Кучинский.

По словам Кучинского, в четверг "нам была возвращена временная охрана от Службы охраны руководства, пока будет создана новая система безопасности".

"Также мы возобновили работу нашего офиса. Надеемся, что найдем дальнейшие совместные решения для продолжения работы в Литве", – добавил он.

В начале октября литовские чиновники объявили, что Тихановская больше не будет получать такой же уровень охраны, как государственные лидеры. Вместо этого о ее безопасности должны были заботиться сотрудники криминальной полиции.

В ответ Демократическое представительство Тихановской объявило о приостановке своей деятельности с 6 октября.

Решение Литвы снизить уровень защиты лидера белорусской оппозиции вызвало неоднозначную реакцию политиков и экспертов в этой балтийской стране.

Напомним, после освобождения из заключения муж Тихановской Сергей призвал Запад не ослаблять давление на режим Лукашенко.