Німеччина налаштована скептично щодо зустрічі Трампа з Путіним у Будапешті

Уряд Німеччини загалом підтримує ідею нової зустрічі президента США Дональда Трампа з главою РФ Владіміром Путіним, але в цілому залишається скептичним.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив заступник речника німецького уряду Штеффен Маєр, якого цитує n-tv.

За словами Маєра, офіційний Берлін вітає всі зусилля, зокрема зусилля президента США Трампа, спрямовані на відновлення мирного процесу.

"Ми підтримуємо це. Ми постійно обмінюємося думками з європейськими партнерами, а також з адміністрацією США. Нагально необхідно знайти шлях до справедливого миру", – сказав він.

Речник додав, що Німеччина завжди чітко заявляла, що "відправною точкою є перемир'я. Інакше немає сенсу обговорювати мир".

Уряд Німеччини з великим інтересом, але "і з певним скептицизмом" стежить за тим, як Путін поведеться в цьому питанні, додав Маєр.

Нагадаємо, Трамп 16 жовтня вперше за майже два місяці поговорив з правителем РФ Владіміром Путіним, після чого оголосив, що вони планують зустріч у Будапешті – що стало би першою появою Путіна у столиці країни-члена ЄС за роки повномасштабної війни та потребує його прольоту над територією інших країн-членів.

Трамп після розмови заявив, що Путіну "не сподобалася" ідея про надання Україні Tomahawk, та висловив думку, що зараз "не ідеальний час" для вторинних санкцій, що зменшать доходи РФ від продажу енергоресурсів.