Германия настроена скептически относительно встречи Трампа с Путиным в Будапеште

Правительство Германии в целом поддерживает идею новой встречи президента США Дональда Трампа с главой РФ Владимиром Путиным, но в целом остается скептическим.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил заместитель пресс-секретаря немецкого правительства Штеффен Майер, которого цитирует n-tv.

По словам Майера, официальный Берлин приветствует все усилия, в частности усилия президента США Трампа, направленные на восстановление мирного процесса.

"Мы поддерживаем это. Мы постоянно обмениваемся мнениями с европейскими партнерами, а также с администрацией США. Настоятельно необходимо найти путь к справедливому миру", – сказал он.

Пресс-секретарь добавил, что Германия всегда четко заявляла, что "отправной точкой является перемирие. Иначе нет смысла обсуждать мир".

Правительство Германии с большим интересом, но "и с определенным скептицизмом" следит за тем, как Путин поведет себя в этом вопросе, добавил Майер.

Напомним, Трамп 16 октября впервые за почти два месяца поговорил с правителем РФ Владимиром Путиным, после чего объявил, что они планируют встречу в Будапеште – что стало бы первым появлением Путина в столице страны-члена ЕС за годы полномасштабной войны и требует его пролета над территорией других стран-членов.

Трамп после разговора заявил, что Путину "не понравилась" идея о предоставлении Украине Tomahawk, и высказал мнение, что сейчас "не идеальное время" для вторичных санкций, которые уменьшат доходы РФ от продажи энергоресурсов.