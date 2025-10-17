Парламент Португалії підтримав заборону бурок у громадських місцях

Португальський парламент у пʼятницю проголосував за ініціативу ультраправої партії Chega про заборону носіння бурки у громадських місцях.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RTP.

У законопроєкті Chega йдеться, що його метою є заборона використання "одягу, призначеного для приховування або перешкоджання показу обличчя".

Там наводяться приклади Данії, Франції та Бельгії, які вже заборонили використання ісламського хіджабу в громадських місцях.

"Заборона… не застосовується, якщо такий вигляд є обґрунтованим з міркувань здоров'я або з професійних, художніх, розважальних чи рекламних причин", – пояснюється в документі.

Винятки робитимуть також для літаків, дипломатичних і консульських установ та релігійних місць.

Штрафи для порушників становитимуть від 200 до 2000 євро, якщо порушення ненавмисне, та від 400 до 4000 євро – якщо навмисне.

Франція у 2011 році першою в Європі запровадила повну заборону на носіння бурок у громадських місцях. Відтоді аналогічні заходи ухвалили у понад 20 державах по всьому світу, зокрема Австрії та Швейцарії.

Європейський суд з прав людини послідовно підтримує ці заборони. Серед іншого, у 2017 році він підтримав рішення Бельгії заборонити одяг, який повністю покриває обличчя.